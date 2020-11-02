جيزان 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسأجرى قسم العمليات في المستشفى العام بمحافظة صبيا 2322 عملية جراحية صغرى وكبرى في عدد من التخصصات الجراحية، وذلك منذ الأول من يناير وحتى نهاية الربع الثالث من العام الميلادي الجاري 2020 م.وبينت صحة جيزان أن العمليات التي أجريت في تخصص الجراحة العامة بلغت 917 عملية، كما بلغت عمليات جراحة النساء والولادة 801 عملية، وكانت عمليات جراحة العظام 303 عمليات، والعيون 87 عملية، و214 عملية جراحية في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة الأطفال، وجراحة الوجه والفكين، وجراحة المسالك البولية.يشار إلى أن قسم العمليات بالمستشفى تم تطويره وتهيئته مؤخراً وفقًا لمعايير ومتطلبات الجودة الشاملة في الخدمات الطبية؛ إذ يتكون من عدد خمس غرف عمليات ووحدة خاصة بالإفاقة أسهمت - ولله الحمد - في تعزيز مستوى الارتقاء بالخدمات الصحية للمرضى.// انتهى //13:45ت م0066