جدة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مكتبه بجدة مدير عام الخطوط السعودية المُعين حديثًا المهندس إبراهيم العمر.واستمع أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاستقبال، إلى شرح عن أعمال الخطوط السعودية بعد استئناف الرحلات الداخلية التي توقفت إثر جائحة كورونا، كما اطّلع سموّه على خطة "السعودية" المتزامنة مع فتح باب العمرة للمعتمرين من الداخل والخارج.// انتهى //13:48ت م0067