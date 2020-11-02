المدينة المنورة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسأعلنت كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة، ممثلة في مركز خدمة المجتمع اليوم، بدء التسجيل في أربعة برامج تدريبية في عدد من المجالات، "عن بُعد" عبر منصة مايكروسوفت تيمز .وأوضح عميد الكلية أحمد عسيري أن البرامج ستكون متاحة للراغبين من الجنسين وستعقد بدءاً من الأحد المقبل، وتشمل تخصصات إدارة الفعاليات والمناسبات، والإرشاد السياحي، ومهارة صناعة الأغذية والمشروبات "الطاهي" ، وإدارة المتاحف حيث تعد من التخصصات المتوائمة مع احتياج سوق العمل.// انتهى //13:53ت م0068