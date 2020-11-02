عام / كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة تُطلق عددا من البرامج التدريبية
الاثنين 1442/3/16 هـ الموافق 2020/11/02 م واس
المدينة المنورة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس
أعلنت كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة، ممثلة في مركز خدمة المجتمع اليوم، بدء التسجيل في أربعة برامج تدريبية في عدد من المجالات، "عن بُعد" عبر منصة مايكروسوفت تيمز .
وأوضح عميد الكلية أحمد عسيري أن البرامج ستكون متاحة للراغبين من الجنسين وستعقد بدءاً من الأحد المقبل، وتشمل تخصصات إدارة الفعاليات والمناسبات، والإرشاد السياحي، ومهارة صناعة الأغذية والمشروبات "الطاهي" ، وإدارة المتاحف حيث تعد من التخصصات المتوائمة مع احتياج سوق العمل.
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