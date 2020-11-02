الرياض 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسعقد أعضاء اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بعد اليوم اجتماعهم الـ 18 ،بحضور ممثل الأمانة العامة للمجلس الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية الدكتور خليفة بن علي الفاضل .وخلال الاجتماع جرى مناقشة عددٍ من الموضوعات في مقدمتها نظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد بدول مجلس التعاون، والنظام (القانون) الموحد للأرصاد الجوية بدول المجلس، ومشروع مذكرة التفاهم بين الدول الأعضاء في مجال الأوقاف، ونظام (قانون) البذور والتقاوي والشتلات الموحد،كما جرى مناقشة نظام (قانون) براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك// انتهى //13:53ت م0069