الخرطوم 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.وجرى أمس توزيع 242 خيمة للمتضررين من السيول في حي النسيم بمحلية الفردوس بولاية شرق دارفور، استفاد منها 1,452 شخصا.ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.//انتهى//13:54ت م0070