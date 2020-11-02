اقتصادي / سعر برميل نفط خام القياس العالمي ينخفض 2.11 %
الاثنين 1442/3/16 هـ الموافق 2020/11/02 م واس
لندن 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة بما يعادل 2.11 %.
وتراجع مزيج برنت عند الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش بمقدار 0.80 دولار إلى 37.14 دولاراً أمريكياً للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 2.57 % أو ما يعادل 0.92 دولار، عند 34.87 دولاراً أمريكيا للبرميل.
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