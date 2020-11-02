بريدة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم, اجتماعاً بمكتبه مع مديري القطاعات الأمنية بالقصيم؛ لعرض أنظمة الاتصالات الأمنية بالمنطقة.وشاهد الجميع في بداية الاجتماع عرضاً مرئياً عن تطوير منظومة الأداء الأمني بالمنطقة, والاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال عبر تفعيل الأنظمة والتطبيقات الأمنية للوصول إلى قواعد البيانات والتي يتم العمل بها وفق أنظمة وزارة الداخلية, بالإضافة إلى التطبيقات المحمولة ومراحل تطور نظام إدارة البلاغات بالمنطقة وشاشة الاستفسارات عن المركبات ونظام "ميدان ويب" و "كلنا أمن" وغيرها من أنظمة حديثة.وقال سموه في مستهل الاجتماع الذي حضره وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن مرضي، ومدير مرور القصيم العميد صالح العواجي، ومدير إدارة دوريات الأمن بالمنطقة العقيد فهد المديهش، وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالقصيم العقيد حمد الجاسر:" نحمد الله كثيراً على ما أنعم به على مملكتنا من الأمن والآمان، الذي نشكر الله عليه ونحمد الله على هذه النعمة.ونوه بما تبذله الدولة -حفظها الله- من دعم وعطاء لتعزيز المنظومة الأمنية وتطوير كافة الجوانب التقنية في القطاعات الأمنية, مبيناً على أن هناك العديد من القفزات المباركة لتعزيز وتطوير أنظمة الاتصالات الأمنية, انعكست من خلال الجهود والأرقام التي قدمتها كافة القطاعات الأمنية بالمنطقة، سائلاً الله التوفيق للجميع.// انتهى //14:00ت م0074