عام / مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ دورة تدريبية للمتطوعات في صحة المجتمع بحجة
الاثنين 1442/3/16 هـ الموافق 2020/11/02 م واس
حجة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس
نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بمركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية الدورة التدريبية للمتطوعات في صحة المجتمع بمديرية حيران في محافظة حجة.
وشملت الدورة 20 متطوعة من مديريات ميدي وحيران وحرض وعبس، وتناولت العديد من الموضوعات الصحية المهمة المتعلقة بالأمراض الوبائية وأسباب انتشارها وطرق الوقاية منها وكذلك التوعية من خطر فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) وأساليب الوقاية
الصحيحة منه.
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