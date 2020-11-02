حجة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسنفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بمركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية الدورة التدريبية للمتطوعات في صحة المجتمع بمديرية حيران في محافظة حجة.وشملت الدورة 20 متطوعة من مديريات ميدي وحيران وحرض وعبس، وتناولت العديد من الموضوعات الصحية المهمة المتعلقة بالأمراض الوبائية وأسباب انتشارها وطرق الوقاية منها وكذلك التوعية من خطر فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) وأساليب الوقايةالصحيحة منه.//انتهى//14:01ت م0075