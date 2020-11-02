المدينة المنورة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واستفقد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، التقى خلالها مدير ومنسوبي الفرع، ومديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظات، وذلك خلال زيارته الحالية للمنطقة لتفقد قطاعات الوزارة.ونوه معاليه خلال حفل أقيم بهذه المناسبة بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعتهما لكل ما يتم في وزارة الشؤون الإسلامية من خدمة للمساجد، ونشر للدعوة، الأمر الذي يحتم على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية بما يحقق أهداف ولاة الأمر.وأكد آل الشيخ أهمية العناية ببيوت الله كونها من الأولويات التي ينبغي الحرص على أدائها، والقيام بواجب توعية الناس بواجباتهم تجاه الله وتجاه وطنهم وقيادتهم، مشيداً بما شاهده من جهود كبيرة من قبل الفرع, منوهاً بجهود الفروع بمناطق المملكة في الحرص والعمل لتقديم أفضل الخدمات.من جانبه استعرض مدير فرع الوزارة وجب بن علي العتيبي المنجزات التي قدمها الفرع في إطار رسالته لخدمة بيوت الله والعناية بها، والدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال, فيما استعرض مدير إدارة المساجد بفرع الوزارة بندر الخيبري منجزات وبرامج المساجد بالمنطقة والمحافظات التابعة لها والأعمال التقنية لخدمة منسوبي المساجد التي تم إطلاقها حديثاً.// انتهى //15:29ت م0103