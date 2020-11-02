جدة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسأطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" اليوم، المرفق الزراعي المتطور للمستنبتات الزراعية والمتخصص في تقنيات الزراعة بالمياه المالحة بالتعاون مع الشركة الوطنية لتطوير المنتجات البحثية، وبدعم من برنامج أبحاث الابتكار التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وذلك في الحرم الجامعي على مساحة تبلغ 2000 متر مربع.وتهدف "كاوست" من خلال إطلاقها هذا المرفق للجمع بين مجالين من مجالات الابتكار البحثي، هما علم النبات والهندسة الزراعية، الذي سيقدم حلولًا مستدامة للأمن الغذائي للمناطق التي تعاني من ندرة المياه، حيث تكمن أهمية هذا المشروع في قدرته على تطوير تقنية ريّ المحاصيل الزراعية باستخدام مياه البحر، كمجال حيوي مهم يخلق فرصًا جديدة وواعدة للقطاع الزراعي في المملكة.وتسعى الجامعة عبر المرفق الزراعي المتطور للمستنبتات الزراعية للتعاون في مجال البحث والتطوير الزراعي، مما يعكس تطلعها الدائم نحو المستقبل، والتزامها الكبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والابتكار في المملكة من خلال دعم التقنيات والصناعات الرائدة لإنشاء منتجات وخدمات جديدة والمساهمة الفاعلة في تحقيق ودعم رؤية المملكة 2030 الطموحة.//انتهى//15:31ت م0104