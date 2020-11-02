مكة المكرمة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسوجَّهت أمانة العاصمة المقدسة عبر 70 شاشة الكترونية موزعة في الشوارع والحدائق والميادين بمكة المكرمة، رسائل توعوية للحث على التقيد بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا، بمشاركة إدارة تشغيل وصيانة الإنارة.وأوضح مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بالأمانة رعد الشريف أنَّ الأمانة حريصة على رفع مستوى الوعي الصحي ومواكبة جهود الدولة في مكافحة جائحة كورونا، وتوعية أفراد المجتمع بمختلف الشرائح والفئات العمرية، إضافةً إلى توعية المعتمرين وزوار العاصمة المقدسة وإرشادهم بالتعليمات الصحية للحد من انتشار الفيروس، مشيراً إلى أنَّ الأمانة أنتجت مجموعة من المقاطع والقوالب التوعوية ؛ بهدف حث المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتعزيز التوعية الصحية، حرصاً على صحتهم وسلامتهم.وبين "الشريف" أنَّ الحملة التوعوية جاءت استمرارا للجهود السابقة وإيضاح خطورة الفيروس وعدم التهاون به، منوهاً أنَّ الحملة تضمنت التأكيد على غسيل اليدين بالصابون باستمرار، والحفاظ على ترك المسافة الآمنة مع الآخرين، والحرص على تجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة، مشيراً إلى استمرار الحملة التوعوية بمقر الأمانة، وتوزيع المعقمات والكمامات على الزوار.// انتهى //15:33ت م0105