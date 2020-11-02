جنين 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسمددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتقال تسعة أسرى بحجة استكمال التحقيق .وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في محافظة جنين : إن محكمة سالم العسكرية مددت توقيف أسامة السعدي، وناطق حنتولي، ومحمد السعدي، وأحمد أبو طبيخ، وعبد الله عبد الحليم، محمد غزاوي، وعيد حمور لمدة 8 أيام، ومحمد زبيدي، وعبادة غول لمدة 5 أيام .// انتهى //15:34ت م0106