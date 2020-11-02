سياسي / سلطات الاحتلال تمدد اعتقال تسعة أسرى فلسطينيين من محافظة جنين
الاثنين 1442/3/16 هـ الموافق 2020/11/02 م واس
جنين 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس
مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتقال تسعة أسرى بحجة استكمال التحقيق .
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في محافظة جنين : إن محكمة سالم العسكرية مددت توقيف أسامة السعدي، وناطق حنتولي، ومحمد السعدي، وأحمد أبو طبيخ، وعبد الله عبد الحليم، محمد غزاوي، وعيد حمور لمدة 8 أيام، ومحمد زبيدي، وعبادة غول لمدة 5 أيام .
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