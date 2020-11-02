مكة المكرمة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واستستخدم الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة أحدث أجهزة التعقيم ، ومنها جهاز الروبوت الذكي الذي يعمل بنظام الذكاء ‏الاصطناعي ويستخدم في التعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة، ويمكن التحكم به عبر نظام آلي مبرمج على خريطة مجهزه ومعده مسبقة، كما أنه حاصل على براءة اختراع (SLAM)، مع وحدة الانحلال عالية الأداء.وأوضح مدير الإدارة حسن السويهري أن إطلاق الروبوت عالي الدقة سيسهم في العمل على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، والحد من انتشار وباء كورونا.// انتهى //15:35ت م0108