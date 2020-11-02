لندن 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واستناولت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تقارير حول قرار تنفيذ حالة الإغلاق التام في إنجلترا ابتداء من يوم الخميس القادم، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء سيلتقي مجلس العموم لاحقا لمناقشة اللائحة والتحذير من أن حالات الوفيات ربما تتضاعف مقارنة مع الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا مالم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة الآن.ونقلت مطالبة رجال أعمال ونواب الحكومة بالإسراع في حسم المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي في ظل اقتراب موعد المغادرة الرسمي نهاية العام الجاري لتجنب الإضراب في سلاسل الإمداد.وعرجت في شأن منفصل على آخر مستجدات الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، مشيرة ألى أن إعادة انتخاب ترامب ربما تشكل فرصة أفضل لحل النزاع مع كوريا الشمالية.وأخبرت صحف الاثنين عن اتهام المعارضة في تنزانيا قوات الشرطة باعتقال عدد من المواطنيين الرافضين لنتيجة الانتخابات الأخيرة، مشيرة إلى أن بعض المعتلقين كانوا يختطون لتنظيم تظاهرات سلمية وسط العاصمة دار السلام ابتداء من اليوم.// انتهى //15:37ت م0109