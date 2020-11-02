الرياض 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واستشارك أرامكو السعودية في المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" الذي سيقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يومي 8 و 9 من شهر نوفمبر 2020م، وتنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" والأمانة السعودية لمجموعة العشرين ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.ويُعد المؤتمر الذي تقرر أن يقام كل عامين، رسالة من المملكة العربية السعودية للعالم، وفيه استشراف للمستقبل، وتعزيز للريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة، وتأكيد مقدرة الموهوبين والمبدعين على صنع العالم الافتراضي وتوظيفه بكفاءة.وتمتد مسيرة الشراكة بين "موهبة" وأرامكو السعودية لما يزيد عن 18 عامًا، حيث بدأت منذ تأسيس "موهبة" واستمرت حتى اليوم، وتنوعت ما بين رعايات من جانب أرامكو السعودية لبرامج "موهبة" الإثرائية الأكاديمية، والبحثية، ودعم ابتعاث الطلبة الموهوبين إلى الجامعات المرموقة.وتجسد العلاقات الناجحة بين الجانبين شمولية الشراكة الناجحة بين مؤسسات الوطن الرائدة، لا سيما أن أرامكو لها دور في النجاحات والإنجازات التي حققتها "موهبة" على مدار مسيرتها التي امتدت لأكثر من 20 عامًا.مما يذكر أن مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة الإبداع "موهبة" افتتحت أمس الموقع الإلكتروني وبدء عمليات التسجيل الإلكتروني لحضور المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيلالمستقبل" على الموقع الإلكتروني: https://mawhiba.sa/gcgc.// انتهى //15:38ت م0113