القنفذة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسأعلنت الكلية التقنية بالقنفذة عن فتح باب القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1441-1442هـ ، ابتداءً من الـ 07 من شهر ربيع الثاني حتى الـ 16 من ذات الشهر، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي".وأوضحت وكالة الكلية لشؤون المتدربين أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول بتاريخ 1442/04/21هـ ، وسيبدأ التدريب للفصل التدريبي الثاني بتاريخ 1442/06/04هـ.ودعت الكلية الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على بيانات وشروط وإجراءات القبول والتسجيل الموجودة بالتفصيل وبدقة بالغة على البوابة الإلكترونية للتسجيل: ‏https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pag ، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب.// انتهى //15:40ت م0114