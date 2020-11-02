الدمام 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسنظمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس، ورشة عمل للبدء بإنشاء وحدة الإسكان التنموي بالجمعية وفروعها، بالتعاون مع برنامج الإسكان التنموي، الذي يهدف لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجـة فــي المجتمــع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسجلين في بوابة الدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة.وأوضح الأمين العام للجمعية سمير بن عبد العزيز العفيصان، أن الجمعية شرعت في إنشاء وحدة الإسكان التنموي من خلال بدء ورش عمل لبناء الوحدة تعزيزا للشراكة مع وزارة الإسكان، وتحقيقا لأهداف برنامج الإسكان التنموي الذي يهدف لتقديم المساكن المناسبة ذات التكلفة المنخفضة للمستفيدين، محققا التنمية المجتمعية واستكمالاً لتلك الشراكة كان حرص الجمعية على توفير الوحدة الإدارية لتنظيم العمل وتطبيق الإجراءات اللازمة على المتقدمين لطلب الوحدات السكنية.وبين العفيصان أن ورش العمل تأتي ضمن مشروع "إمكان" الذي يهدف لتنمية قدرات الجهات الأهلية في مجال الإسكان لتواكب وتتوافق مع المعايير والمواصفات التي وضعتها وزارة الإسكان للبرنامج وتعزز من عملية التنسيق والتواصل والتكامل بين الجمعية ووزارة الإسكان، مشيرا إلى أن الجمعية سلمت حتى الآن ثمان دفعات من وحدات الإسكان التنموي للمستفيدين على مستوى المنطقة من محافظات ومراكز منذ أن بدأت الجمعية الشراكة عبر برنامج الإسكان التنموي.// انتهى //15:41ت م0117