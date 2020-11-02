الرياض 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واستُوّج مركز تدريب الرياض بكأس بطولة المملكة للأندية ومراكز التدريب للمصارعة الرومانية للدرجة الأولى التي اختتمت السبت وأقيمت على مدار 3 أيام بالصالة الرياضية لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.وحقق مركز الرياض المركز الأول بعد حصوله على (182) نقطة، وحل ثانيًا نادي الاتفاق بـ (178) نقطة، وفي المركز الثالث مركز تدريب مكة المكرمة بـ ( 134) نقطة، ونال اللاعب مشعل الجيزاني "مركز الرياض" كأس أفضل لاعب في البطولة التي أدارها 17 حكمًا بقيادة الحكم الدولي محسن بن عباس.وشهدت بطولة المملكة للدرجة الأولى (مصارعة رومانية) تطبيق البروتوكول الوقائي لرياضة المصارعة والإجراءات الوقائية والاحترازية بنجاح وسط التزام جميع المشاركين.// انتهى //16:35ت م0145