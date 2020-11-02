حائل 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل بمقر الإمارة اليوم, برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد لعمليات ‏الماء الأبيض والشبكية ‏والقرنية وجراحات العيون "عيونكم بعيوننا"‏ ‏ومشروع تطوير وتوسعة أقسام الطوارئ في مستشفيات المنطقة, كما رعى ‏توقيع 3 اتفاقيات لتجمع حائل الصحي. ‏ونوه سموه بالتفاعل الإيجابي لتجمع حائل الصحي، والبداية القوية التي ‏بدأها للعمل على تحسين خدمات القطاع في المنطقة، مقدماً شكره للقيادة الرشيدة على الدعم ‏الكبير الذي توليه لرفع قدرات القطاع الصحي بحائل، ومثمناً حرص ‏واهتمام المساهمين في الاتفاقيات التي ستخدم المنطقة.‏وتم توقيع الاتفاقية الأولى وهي "برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد ‏لعمليات الماء الأبيض والشبكية والقرنية وجراحات العيون "عيونكم ‏بعيوننا" بين تجمع حائل الصحي يمثله الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور ‏عبد العزيز الحميضي، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يمثله ‏المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور عبدالعزيز الراجحي ، وتستهدف إجراء ‏عمليات لأكثر من 2000 مستفيد في حائل، وإنهاء قوائم الانتظار لمثل ‏هذا النوع من العمليات.‏وجاءت الاتفاقية الثانية بين تجمع حائل الصحي يمثله رئيس مجلس إدارة ‏التجمع المهندس عبدالله بن ابراهيم الرخيص ، وجامعة حائل يمثلها معالي رئيس ‏الجامعة الدكتور خليل بن ابراهيم البراهيم ، وتهدف إلى التعاون ‏والتكامل في تطوير الخدمات الصحية والتعليمية في المنطقة، والاستفادة ‏المشتركة من المرافق والموارد والبرامج الأكاديمية والبورد التخصصي.فيما جاءت الاتفاقية الثالثة بين تجمع حائل الصحي يمثله الرئيس التنفيذي ‏للتجمع، وصندوق العلياء للتنمية المحلية ‏يمثله المهندس عبدالله الرخيص، وتشمل الاتفاقية إنشاء مراكز طبية ‏متخصصة في حائل، كمركز إدارة و متابعة الأمراض المزمنة والسكري، ‏ومركز الكلى الموازي للمركز الرئيسي، وتشمل كذلك المرحلة الأولى ‏لبرنامج الأسرة الصحية الذي يشمل 10 آلاف أسرة في حائل خلال ‏سنتين، وإدارة بياناتهم في منصة " أناة " لتعزيز الأنماط الصحية. ‏‏// انتهى // ‏16:35ت م0146