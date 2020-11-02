الرياض 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واساختتمت منافسات دوري فرق الأحياء في عسير والطائف، ضمن الدوريات التي تنظمها رابطة فرق أحياء كرة القدم بالمملكة، ويشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، فيما تستمر بقية منافسات 10 روابط على مستوى المملكة.وتجاوزت أهداف دوري فرق الأحياء في المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي ، 718 هدفًا، بعد استئناف الأنشطة الرياضية وفقًا للشروط الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، مع استمرار منع الحضور الجماهيري للمباريات.وبلغ عدد مباريات الروابط في شهر أكتوبر الماضي 265 مباراة، خاضها 2247 لاعبًا، بإدارة 254 حكمًا، أشهروا 872 بطاقة صفراء، و66 حمراء، فيما أصدرت لجنة الانضباط في الرابطة 32 قرارًا انضباطيًا.الجدير بالذكر أن رابطة فرق أحياء كرة القدم بالمملكة، لديها 41 ألف لاعب مسجل في 1242 فريقًا في 16 مدينة على مستوى المملكة، وتتنافس الفرق خلال الموسم الرياضي في أربع بطولات وهي الدوري وبطولة الكأس وبطولة السوبر وبطولة الفئات السنية.// انتهى //16:37ت م0148