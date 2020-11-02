عام / سمو أمير حائل يستقبل المشرف العام على برنامج الأسرة ‏

الاثنين 1442/3/16 هـ الموافق 2020/11/02 م واس
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حائل 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن ‏عبدالعزيز ‏أمير ‏منطقة حائل بمكتبه اليوم, ‏المشرف العام على برنامج ‏الأسرة الدكتورة ‏هيا بنت عبدالعزيز العواد, بحضور رئيس مجلس إدارة ‏التجمع الصحي ‏بحائل المهندس عبدالله الرخيص.‏ ‏
ونوه سموه ببرامج التطوير الصحي بالمنطقة ‏والجهود ‏المبذولة خلال المرحلة الماضية والخطوات التطويرية لتقديم ‏خدمة صحية ‏متطورة بإذن الله.
‏// انتهـى // ‏
16:38ت م
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