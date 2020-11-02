عام / سمو أمير حائل يستقبل المشرف العام على برنامج الأسرة
الاثنين 1442/3/16 هـ الموافق 2020/11/02 م واس
حائل 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, المشرف العام على برنامج الأسرة الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد, بحضور رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بحائل المهندس عبدالله الرخيص.
ونوه سموه ببرامج التطوير الصحي بالمنطقة والجهود المبذولة خلال المرحلة الماضية والخطوات التطويرية لتقديم خدمة صحية متطورة بإذن الله.
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16:38ت م
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