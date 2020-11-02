حائل 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن ‏عبدالعزيز ‏أمير ‏منطقة حائل بمكتبه اليوم, ‏المشرف العام على برنامج ‏الأسرة الدكتورة ‏هيا بنت عبدالعزيز العواد, بحضور رئيس مجلس إدارة ‏التجمع الصحي ‏بحائل المهندس عبدالله الرخيص.‏ ‏ونوه سموه ببرامج التطوير الصحي بالمنطقة ‏والجهود ‏المبذولة خلال المرحلة الماضية والخطوات التطويرية لتقديم ‏خدمة صحية ‏متطورة بإذن الله.‏// انتهـى // ‏16:38ت م0150