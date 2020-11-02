بريدة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسأطلقت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم مبادرة (رَفَدْ) التي تهدف لدعم وتمكين وتشجيع المشاريع الإبداعية النسائية المنزلية بالقصيم وبمبلغ قدره 15 ألف ريال لكل مشاركة مبدعة تنطبق عليها شروط ومعايير التقييم والترشح.وأوضحت مديرة مركز سيدات الأعمال في الغرفة أماني الشامخ أن المبادرة تأتي في إطار دعم فرص المرأة للتوجه نحو العمل الاقتصادي الحر عبر برامج ومبادرات تحفز وتؤهل فتيات المنطقة على العمل وذلك عبر البرامج الإدارية والاقتصادية والاستشارية مما يسهم في تعزيز دور المرأة وتمكينها بما يحقق أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.وبينت الشامخ أن المبادرة تدعم ست مجالات هي: المشاريع التقنية، تصميم المجوهرات والإكسسوارات، تصميم الديكور، تصميم الأزياء وتركيب العطور، صناعة المحتوى الإعلامي، المشاريع الإبداعية المبتكرة، مشيرةً إلى أن آخر موعد للتقديم يوم السبت 14 نوفمبر 2020م، حيث تبدأ بعد ذلك مرحلة الفرز والتقييم عبر لجنة مكونة من مختصين في جميع مجالات المبادرة وفق معايير وآليات محددة، ويمكن للمبدعات المشاركة والتقديم إلكترونيًا عبر موقع غرفة القصيم: https://qcc.org.sa/f/t479.// انتهى //17:10ت م0155