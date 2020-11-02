أبها 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسوقعت بمقر جامعة الملك خالد ، اليوم , اتفاقية شراكة بين الجامعة وإحدى مؤسسات النشر والتوزيع، لتوفير المقررات الجامعية على منصة إلكترونية مع إمكانية ربطها بنظام "البلاك بورد" , بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي .وتسعى الجامعة ممثلة في عمادة شؤون المكتبات من خلال هذه الشراكة إلى تسهيل حصول طلاب وطالبات الجامعة على المقرر الدراسي، إضافة إلى استفادتهم من الخدمات التي يقدمها الناشرون العالميون، وذلك بهدف تحسين نواتج التعلم، والتقدم في عملية التحول الرقمي.وأوضح عميد شؤون المكتبات الدكتور عبدالله آل ناصر أن الاتفاقية تلبي احتياجات الطلاب والطالبات من خلال توفير جميع المقررات العربية والأجنبية المقررة في الأقسام والكليات على موقع خوارزم العلمية الإلكتروني www.kh.sa، وتحديث المقررات الجامعية القديمة أو النافدة بإصدارات حديثة من جميع دور النشر، إلى جانب تمكين طلاب وطالبات الجامعة من المنصة الخاصة بخوارزم "أكاديميك تيك بوك" والتي تتميز بعدد من الخدمات الإلكترونية من أبرزها توفير الكتب الإلكترونية الأجنبية لجميع الطلاب الملتحقين بالكليات العلمية، وخدمة تحويل منشورات الجامعة إلى كتب إلكترونية عن طريق المنصة، وكذلك الخدمات التفاعلية للطلاب مع الكتب الإلكترونية بطريقة e-pub، وبنك أسئلة وواجبات منزلية متكاملة.// انتهى //17:12ت م0156