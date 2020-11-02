القطيف 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسالتقى محافظ القطيف المكلف فلاح بن سلمان الخالدي بمقر المحافظة اليوم ، مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف نبيل راشد الدوسري يرافقه رئيس لجنة التنمية الأهلية بالقطيف صلاح علي الدعلوج وأعضاء اللجنة ، بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد .وقدم الدعلوج نبذه مختصره عن الأعضاء وأعمال اللجنة والخدمات التي تقدمها وبرامجها ومشاريعها المجتمعية القائمة والمستقبلية .وعبر المحافظ عن تهنئته ومباركته لأعضاء اللجنة على فوزهم بالعضوية متمنياً لهم التوفيق ، مشيداً بما تقدمه اللجنة من برامج وفعاليات داخل نطاقها وحثهم على بذل المزيد ، منوهاً بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لتلك اللجان الأهلية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤكداً حرص صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه واهتمامهما ومساندتهما لما تقوم به اللجان من أنشطة ، لدورها المهم في المجتمع.// انتهى //17:12ت م0158