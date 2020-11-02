الرياض 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسالتقى معالي رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية الدكتور طارق بن عبدالله الشدي، بحضور معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين , ونائب رئيس مكتب البيانات الوطنية المهندس ماجد الحسين، مديري مكاتب إدارة البيانات الوطنية في وزارة الإعلام والهيئات التابعة لها , في المقر الرئيس لواس بالرياض.وجرى خلال اللقاء بحث أطر التعاون لتأسيس وتفعيل مكاتب إدارة البيانات الوطنية في وزارة الإعلام والهيئات التابعة لها.عقب ذلك، صحب معالي الأستاذ عبدالله الحسين، معالي رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في جولة داخل مبنى "واس"، شملت إدارات التحرير، والترجمة والنشرات، والإعلام الإلكتروني، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والمركز الإعلامي، اطلع خلالها على آلية العمل.وقدم مسؤولو "واس" شرحاً عن آلية ومراحل بث الخبر والصورة حتى وصوله إلى المتلقي، والنشر عبر البوابة الإلكترونية www.spa.gov.sa ووسائل الإعلام والتواصل الرقمي باختلاف منصاتها.// انتهى //17:17ت م0159