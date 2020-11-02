حائل 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسافتتح محافظ الشنان فايز بن حسن الحربي أمس مزاد "دانة سلمى" ‏للإبل بنسخته الأولى بمحافظة الشنان شرق منطقة حائل الذي يستمر ‏خمسة عشر يومًا بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة.‏واطلع محافظ الشنان على تجهيزات موقع المزاد التي وفرتها ‏اللجنة ‏للمشاركين ‏في المزاد من ملاك الإبل والمهتمين ‏بالموروث والزوار كما ‏تجول في ساحة المزاد وأركان الأسر المنتجة المشاركة التي تضم ‏المنسوجات الخاصة بالإبل ‏والمشغولات ‏الحِرفية وتفقد المستشفى الميداني ‏التابع لمستشفى محافظة ‏الشنان العام مبديًا إعجابه بما شاهده من تجهيز ‏وتنظيم للمهرجان.‏ثم انطلقت عروض الهجانة والخيول العربية الأصيلة. ‏وأوضح محافظ الشنان ‏‏أن المزاد يهدف إلى توفير منظومة اقتصادية ‏متكاملة من حيث المستلزمات ‏والصناعات المتعلقة بالإبل وتنمية عوائده ‏للمجتمع والمهتمين بهذا ‏التراث العربي الأصيل وتأصيل تراث الإبل ‏وتعزيزه .‏// انتهـى // ‏17:18ت م0161