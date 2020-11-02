عام / محافظ الشنان ‏يفتتح مزاد "دانة سلمى" للإبل بنسخته الأولى بالمحافظة ‏

الاثنين 1442/3/16 هـ الموافق 2020/11/02 م واس
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حائل 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس
افتتح محافظ الشنان فايز بن حسن الحربي أمس مزاد "دانة سلمى" ‏للإبل بنسخته الأولى بمحافظة الشنان شرق منطقة حائل الذي يستمر ‏خمسة عشر يومًا بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة.‏
واطلع محافظ الشنان على تجهيزات موقع المزاد التي وفرتها ‏اللجنة ‏للمشاركين ‏في المزاد من ملاك الإبل والمهتمين ‏بالموروث والزوار كما ‏تجول في ساحة المزاد وأركان الأسر المنتجة المشاركة التي تضم ‏المنسوجات الخاصة بالإبل ‏والمشغولات ‏الحِرفية وتفقد المستشفى الميداني ‏التابع لمستشفى محافظة ‏الشنان العام مبديًا إعجابه بما شاهده من تجهيز ‏وتنظيم للمهرجان.‏
ثم انطلقت عروض الهجانة والخيول العربية الأصيلة. ‏
وأوضح محافظ الشنان ‏‏أن المزاد يهدف إلى توفير منظومة اقتصادية ‏متكاملة من حيث المستلزمات ‏والصناعات المتعلقة بالإبل وتنمية عوائده ‏للمجتمع والمهتمين بهذا ‏التراث العربي الأصيل وتأصيل تراث الإبل ‏وتعزيزه .
‏// انتهـى // ‏
17:18ت م
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