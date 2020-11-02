عام / محافظ الشنان يفتتح مزاد "دانة سلمى" للإبل بنسخته الأولى بالمحافظة
الاثنين 1442/3/16 هـ الموافق 2020/11/02 م واس
حائل 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس
افتتح محافظ الشنان فايز بن حسن الحربي أمس مزاد "دانة سلمى" للإبل بنسخته الأولى بمحافظة الشنان شرق منطقة حائل الذي يستمر خمسة عشر يومًا بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة.
واطلع محافظ الشنان على تجهيزات موقع المزاد التي وفرتها اللجنة للمشاركين في المزاد من ملاك الإبل والمهتمين بالموروث والزوار كما تجول في ساحة المزاد وأركان الأسر المنتجة المشاركة التي تضم المنسوجات الخاصة بالإبل والمشغولات الحِرفية وتفقد المستشفى الميداني التابع لمستشفى محافظة الشنان العام مبديًا إعجابه بما شاهده من تجهيز وتنظيم للمهرجان.
ثم انطلقت عروض الهجانة والخيول العربية الأصيلة.
وأوضح محافظ الشنان أن المزاد يهدف إلى توفير منظومة اقتصادية متكاملة من حيث المستلزمات والصناعات المتعلقة بالإبل وتنمية عوائده للمجتمع والمهتمين بهذا التراث العربي الأصيل وتأصيل تراث الإبل وتعزيزه .
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17:18ت م
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