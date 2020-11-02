برلين 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من "حالة طوارئ حادة" في المستشفيات نظرًا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والأشخاص المصابين بأمراض خطيرة.وأكدت في مؤتمر صحفي في برلين اليوم عقب اجتماع مع مجلس الوزراء المصغر المختص بإدارة أزمة كورونا أن الحكومة الألمانية تراقب الوضع بقلق، مضيفة أنه في درجات الحرارة الباردة، كما هو الحال في الأشهر المقبلة، سيتفاعل الفيروس "بشكل مختلف وأكثر عنفا".// انتهى //18:13ت م0176