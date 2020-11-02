أبها 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واساختتمت جامعة الملك خالد ممثلة بكلية الطب والعيادات الخارجية بالمدينة الطبية بالجامعة أمس، حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي استمرت ١٥ يومًا.وأوضح رئيس قسم طب الأسرة والمجتمع بكلية الطب الدكتور سفر آل سليم أنه تم الكشف خلال الحملة عن طريق الفحص الإكلينيكي وبجهاز الماموجرام والموجات الصوتية، مشيرًا إلى أن الحالات المشتبه بها مرضيًّا تم التعامل معها وفق الأعراف الطبية وإحالتها إلى المراكز المتخصصة لاستكمال الإجراءات العلاجية، مؤكدًا أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي يسهُل من خلاله التشخيص والمعالجة في مراحله المبكرة.بدورها أبانت المشرفة على الحملة استشارية طب الأسرة وصحة المرأة بكلية الطب الدكتورة هيفاء الحفظي أنه تم خلال الحملة تسجيل 234 سيدة، كما تمت استضافت استشارية أشعة الثدي بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض الدكتورة عبير الموسى.مما يذكر أن الحملة شارك فيها عدد من الطبيبات وأخصائيات الأشعة والتمريض، وحظيت بإشادة من المستفيدات، وتمثل أحد نماذج اهتمام الجامعة بخدمة المجتمع.// انتهى //18:15ت م0177