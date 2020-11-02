صامطة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة جازان ممثلة ببلدية مركز السهي، 35 جولة رقابية صحية على المطاعم والمحلات التجارية والأسواق بالمركز والقرى التابعة له، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة.وأسفرت الجولات عن رفع 163 طنًا من النفايات، وإزالة 40 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات, إلى جانب تنفيذ أعمال غسل وتعقيم وتطهير 70 موقعًا بالمركز والقرى التابعة له، وتطهير وتعقيم 140 من الأليات والحاويات، إضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة عامة بمشاركة 107 أفراد من الطواقم البشرية.// انتهى //18:19ت م0178