تونس 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسأحبطت قوات خفر السواحل بمحافظة المهدية شرق تونس، سبع عمليات هجرة غير شرعية باتجاه السواحل الأوروبية.وأوضحت مصادر أمنية تونسية، أنه تم خلال العملية إيقاف 78 مهاجرًا غير شرعي وحجز المراكب المستعملة في عملية الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنه تم إحالة جميع الموقوفين على السلطات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة بحقهم.// انتهى //18:23ت م0180