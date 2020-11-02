جدة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسناقشت الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم، خلال الاجتماع الذي عُقد -عبر الإتصال المرئي- أمس، تقرير مجلس الإدارة عن الأعمال التي تم إنجازها خلال العام الماضي.وأقر الاجتماع ضوابط وآلية التعاون مع الجمعية، واستعرض الموضوعات والمشروعات الجديدة التي ترغب الجمعية في تنفيذها بغية تحقيق أهدافها التي أنشأت من أجلها, إلى جانب مناقشة تقديم الاستشارات وإجراء الدراسات المناسبة لتحسين مستوى الأداء، ورفع الوعي الصحي لأمراض الروماتيزم بين أطباء الروماتيزم وأفراد المجتمع في تخصصات الروماتيزم المختلفة داخل المملكة وخارجها، لتحقيق وتطبيق رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة القطاع الصحي بما يعود بالنفع على المجتمع والمريض، وإبرام مذكرة بذلك.// انتهى //18:25ت م0182