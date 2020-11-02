تل أبيب 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسصادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على خطة لتهويد منطقة وادي الجوز في القدس المحتلة من خلال مشروع "وادي السيليكون" الذي سيتسبب بهدم أكثر من 200 منشأة صناعية وتجارية للفلسطينيين.وبينت مصادر إعلاميه فلسطينية، انه سيتم بموجب الخطة الاستيلاء على 2000 دونم بملكية خاصة للفلسطينيين، وهدم أكثر من 200 منشأة صناعية لفلسطينيين في المنطقة، لبناء حوالي 900 غرفة فندقية استيطانية.ووفقًا للمصادر فإن الاحتلال سيشق طرقًا جديدة وخطًّا للقطار الخفيف ويفتتح حديقة استيطانية على حساب أراضي المقدسيين بالقرب من وادي قدرون.// انتهى //18:27ت م0183