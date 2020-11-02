طرابلس 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر020 2 واسوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومصلحة الإحصاء والتعداد الليبية اليوم اتفاقية بهدف تعزيز جهود المصلحة للحصول على إحصاءات ذات جودة، وهو أمر بالغ الأهمية لتطوير السياسات العامة وقياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ليبيا.وقال رئيس مجلس إدارة مصلحة الإحصاء والتعداد، عبد الله علاق في تصريح صحفي : إن هذه الاتفاقية التي وقعت اليوم تتيح للمصلحة الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال استخدام الطرق الحديثة لجمع البيانات وتحليلها في ظل التسارع الكبير الذي يحدث في تطور الطرق الرقمية لجمع وتحليل البيانات.من جانبه، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، : نحن نعيش في زمن ثورة البيانات حيث إن التطور في علوم الحوسبة والبيانات يمكنا من معالجة وتحليل البيانات الضخمة حاليًا، موضحًا أن المؤسسات في ليبيا لا تزال غير قادرة على الوصول إلى البيانات الكافية حول جميع السكان.وأضاف أن هذه الاتفاقية التي نوقعها اليوم مهمة جدًا للمؤسسات لتكون قادرة على اغتنام الفرص التي توفرها البيانات الضخمة لتطوير السياسات العامة والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، دون ترك أي شخص يتخلف عن الركب في ليبيا.مما يذكر أن هذه الاتفاقية، سوف يتعاون من خلالها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مصلحة الإحصاء والتعداد لوضع آليات لاستخدام الوسائل الرقمية لجمع البيانات وتحليلها، ووضع أدوات مراقبة أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تدريب الموظفين على تحديد مؤشرات خطوط الأساس لأهداف التنمية المستدامة نحو تحقيق خطة عمل 2030 .// انتهى //18:30ت م0185