اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع
الاثنين 1442/3/16 هـ الموافق 2020/11/02 م واس
بيروت 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.05%، أي ما يعادل نقطة واحدة، ليغلق عند مستوى 623.28 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 آلاف و20 سهمًا، بقيمة 50 ألفًا و175 دولارًا، نُفّذت خلال 6 صفقات.
كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و443 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و446 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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18:32ت م
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