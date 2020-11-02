بيروت 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.05%، أي ما يعادل نقطة واحدة، ليغلق عند مستوى 623.28 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 آلاف و20 سهمًا، بقيمة 50 ألفًا و175 دولارًا، نُفّذت خلال 6 صفقات.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و443 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و446 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:32ت م0186