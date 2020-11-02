سياسي / البعثة الأممية تعلن الاتفاق على آليات وقف إطلاق النار في ليبيا خلال 3 أيام
الاثنين 1442/3/16 هـ الموافق 2020/11/02 م واس
طرابلس 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر020 2 واس
نشرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، صوراً لاستقبال الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز اليوم عقب وصولوها مدينة غدامس لحضور الجولة الخامسة للجنة العسكرية المشتركة " 5+5 " المخطط انعقادها في الفترة 2-4 نوفمبر الجاري.
وقالت البعثة في بيان، اليوم: ستناقش اللجنة على مدى الأيام الثلاثة القادمة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.
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18:40ت م
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