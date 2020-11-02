طرابلس 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر020 2 واسنشرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، صوراً لاستقبال الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز اليوم عقب وصولوها مدينة غدامس لحضور الجولة الخامسة للجنة العسكرية المشتركة " 5+5 " المخطط انعقادها في الفترة 2-4 نوفمبر الجاري.وقالت البعثة في بيان، اليوم: ستناقش اللجنة على مدى الأيام الثلاثة القادمة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.// انتهى //18:40ت م0187