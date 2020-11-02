طرابلس 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر020 2 واسأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن انطلاق أعمال اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5" في مدينة غدامس في الجنوب الغربي الليبي.وقالت البعثة: إن هذا الاجتماع يعد الأول الذي تعقده اللجنة العسكرية المشتركة داخل ليبيا بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف في 23 أكتوبر 2020.// انتهى //18:42ت م0188