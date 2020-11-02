الدمام 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واستنظم غرفة الشرقية يوم الأربعاء المقبل ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الافتراضي 2020 م بمشاركة 14 مسؤولا وخبيرا يشاركون في الجلسات الحوارية.ويتناول الملتقى عدداً من المحاور والموضوعات ذات الأهمية للاختصاصات المتعددة لأنشطة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في المملكة أبرزها التجارة الإلكترونية وأهميتها في صناعة الاقتصاد الجديد بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.ويتضمن البرنامج جلسة حوارية بعنوان" المنافسة الرقمية لقطاع التجزئة" وجلسة بعنوان "الاقتصاد المستقبلي وتحقيق رؤية المملكة 2030", أما الجلسة الحوارية الثالثة والأخيرة فتأتي تحت عنوان "الحلول اللوجستية للتجارة الإلكترونية في المملكة".وتقام على هامش الملتقى عدد من ورش العمل تحت شعار "أسبوع التجارة الإلكترونية"، حيث تستعرض يوم غدٍ الثلاثاء ورشة عمل أساسيات التقنية والبرمجيات، كما ستقدم ورشة عمل بعنوان التحول للتجارة الإلكترونية، وتختتم ورش العمل يوم الأربعاء بورشة عمل بعنوان "أساسيات الدخل السلبي".// انتهى //18:43ت م0190