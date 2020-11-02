جيزان 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسنفذ فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان اليوم ، ورشة تعريفية بـ"دليل الوسطاء العقاريين" ، بمقر غرفة جازان ، بحضور مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس حسن السهيمي وأعضاء اللجنة العقارية ورواد أعمال القطاع العقاري بالمنطقة.وهدفت الورشة إلى التعريف بدليل الوسطاء العقاريين ودليل ملاك ، ودور اللجنة العقارية والوسطاء العقاريين ، إلى جانب عرض الوحدات على منصة سكني ، التي تسهم بشكل كبير في إيجاد مواءمة عقارية بين القطاعين الخاص والعام ودورهم الاستراتيجي والمسؤول في تمكين المواطن من الإستفادة من برامج الإسكان وفق إحتياج الأسر السعودية ومتطلباتهم العصرية.وتم خلال ورشة العمل استعراض دور اللجنة العقارية في تحفيز القطاع والمستثمرين وفق الأدلة المرعية في إيجاد وتنوع المعروض في السوق العقارية وتحفيز رواد أعمال القطاع بالقيام بدورهم الفاعل ومواكبة ذلك.كما قدم فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان شرحًا عن دليلي ملاك والوسطاء العقاريين ، اللذين يساهمان بشكل كبير في إيجاد تنوع للحلول والخيارات للمستفيد ، وانتعاش في السوق العقارية ونقلة نوعية لجميع أطراف العمليات العقارية وذلك عبر منصة سكني والتي تتيح اليوم عرض وتسويق المنتجات للملاك وكذلك للمستفيد من خلال اختيار المنتج المناسب عبر وسيط عقاري ومعتمد لدى برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان. // انتهى //19:37ت م0199