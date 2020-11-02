الرباط 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسوقعت المغرب وليبيريا، اليوم بالرباط، على ثلاث اتفاقيات للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، والصحة.وتهدف الاتفاقيات، التي وقع عليها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الليبيري دي-ماكسويل ساه كيمايه، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب، إلى تعزيز المؤهلات العلمية والتقنية للطرفين، وتوسيع العلاقات بين الأوساط العلمية والتقنية في البلدين، والنهوض بالتعاون العلمي والتقني في المجالات ذات الاهتمام المشترك.كما تسعى الاتفاقيات إلى تحديد الإطار العام للتعاون في المجال الزراعي وتبادل التجارب والمساعدة التقنية، وتعزيز القدرات، وتحديد إطار التعاون في المجال الصحي، والأم والأطفال المواليد، واليقظة الوبائية، ووضع نظام إنذار للجوائح، والوقاية ومحاربة الأمراض المنقولة وغير المنقولة.// انتهى //19:39ت م0200