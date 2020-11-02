عمّان 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 81743 إصابة.وقالت في بيان صحفي، إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1693 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينهم 289 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 47 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 913 حالة.// انتهى //19:41ت م0202