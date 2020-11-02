الجزائر 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم، عن تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضح الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار أن العدد الإجمالي للإصابات بالوباء ارتفع الى 58574 حالة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1981 حالة.وأضاف أن 182 مريضا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 40577 حالة.// انتهى //19:41ت م0203