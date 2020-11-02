الرياض 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسوقّع المجلس الصحي السعودي، مذكرة تفاهم، مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، في مجال الأنظمة الخاصة بالخدمات الصحية والمتعلقة بالإعاقة وتطويرها، وقد مثّل الطرفين في التوقيع الأمين العام للمجلس الدكتور نهار بن مزكي العازمي، والرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن محمد الحيدري الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس.وأوضح الدكتور العازمي أن المذكرة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتقويمها وتحديد متطلبات التأهيل والرعاية الصحية ودراسة التوصيات اللازمة بشأن توزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مستوى مناطق المملكة، وكذلك التعاون في إدارة البيانات وجمعها والتحليل الإحصائي وإصدار التقارير الدورية، مشيراً إلى أن المركز الوطني للمعلومات الصحية يعمل على إنشاء سجلات صحية وطنية لإدارة وجمع البيانات الصحية ذات العلاقة بالأمراض الأكثر انتشاراً، ومنها السجل الوطني للإعاقة.ولفت إلى دور هيئة رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة في تحديد أدوار الأجهزة فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الأجهزة لهم، وتلبية احتياجاتهم من حيث التعليم والعلاج والتأهيل وتوفير فرص العمل وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.من جهته، عد الدكتور الحيدري المذكرة طريقاً لتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الرعاية الصحية للأشخاص ‏ذوي الإعاقة، وتسهيل ‏الوصول لهم من خلال المجلس الصحي السعودي، مبيناً أن الهيئة عملت على تحقيق وتعزيز كافة الجهود المقدمة من قبل القطاع الحكومي والقطاع الخاص لرفع مستوى جودة الخدمات الصحية وتوفير الأدوات التي تساعد على تحقيق الرعاية والدعم لهم وللاستفادة من الأبحاث والدراسات المتعلقة في هذا المجال.// انتهى //19:47ت م0206