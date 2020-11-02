رفحاء 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسأطلقت جمعية "رؤوم" لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم حملة مشروع كسوة الشتاء،لتأمين مستلزمات وكسوة الأيتام واليتيمات التي ترعاهم الجمعية.وأوضحت الجمعية أنها تستهدف مبلغ 102,150 ريالاً لتوفير الكسوة لـ 681 مستفيداً ومستفيدة ترعاهم ،بمعدل 150 ريالاً لكل فرد، حيث سيتم إيداع المبالغ المخصصة لكسوة الشتاء عبر تغذية حسابات الأسر البنكية حفظاً لكرامتهم.ودعت جمعية "رؤوم" أفراد المجتمع إلى الإسهام في توفير كسوة الشتاء لهم من خلال إيداع المبلغ المخصص عبر حسابات الجمعية البنكية، أو التحويل البنكي، أو التواصل مع الجمعية والتبرع بقيمة كسوة الشتاء.يذكر أن الجمعية تنفذ هذا المشروع سنوياً مع بداية دخول فصل الشتاء ، وذلك للتخفيف من معاناة الأيتام لمواجهة برودة الأجواء.// انتهى //19:50ت م0207