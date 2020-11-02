الجزائر 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 2 نوفمبر 2020 م واسالتقى نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر أحمد بن فريح الحارثي بمقر السفارة اليوم، نائبة مديرة المعهد العالي العربي للترجمة حنان دندان، حيث قام بتسليمها مساهمة المملكة العربية السعودية لعام 2020م في موازنة المعهد العالي العربي للترجمة التابع لجامعة الدول العربية.وأوضحت السفارة في بيان لها، أن المساهمة تؤكد التزام حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيلاً للبرامج العربية التي تنشط في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وحرصاً منها على دعم الأجهزة العلمية والتربوية والتثقيفية التابعة للجامعة.من جهتها، قدمت نائبة مديرة المعهد، شكرها للمملكة على رعايتها ودعمها الدائمين للمعهد ليستمر في إنجاز مشاريعه المعتمدة لهذا العام.// انتهى //20:13ت م0209