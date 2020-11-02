الأمم المتحدة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 2 نوفمبر 2020 م واسأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هجوم جامعة كابول في أفغانستان، مؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكابه.ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان صحفي صادر عنه اليوم، تعازي الأمين العام لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً وقوف الأمم المتحدة إلى جانب شعب وحكومة أفغانستان لدعم تطلعاتهم من أجل السلام.// انتهى //22:02ت م0252