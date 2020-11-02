جدة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على جامعة كابول والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.وأكدت الأمانة العامة وقوفها وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية، مجددة موقفها الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت الظروف والدوافع.وقدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب أفغانستان وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //22:23ت م0257