صبيا 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسالتقى مدير إدارة تعليم محافظة صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي في مركز القيادات بالإدارة اليوم، أعضاء اللجنة التنفيذية لمسابقة "مدرستي الرقمية"، وبمشاركة مديري مكاتب التعليم ومنسقي المسابقة بالمكاتب "عن بعد".وأكد الدكتور خرمي أهمية تحقيق مسابقة "مدرستي الرقمية" أهدافها النوعية في إثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي وتعزيز المشاركة المجتمعية في العمل التعليمي، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود بما يتعلق بالمسابقة ومن ذلك تعزيز دور المدارس ودعمها وتقديم الأفكار النوعية.واستعرض اللقاء، الدليل الإجرائي للمسابقة الذي أعده مركز التميز بإشراف اللجنة التنفيذية للمسابقة والإطار العام للجائزة، ومراجعة المحتوى، ورفع المنتجات للنشر لتحفيز المشاركين بما يحقق أهداف المسابقة.وشهد اللقاء العديد من المداخلات والاقتراحات لمديري مكاتب التعليم ومنسقي الجائزة.// انتهى //22:32ت م0259