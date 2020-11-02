واشنطن 16 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 2 نوفمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 77,398 إصابة مؤكدة و 451 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 9,182,628 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 230,383 حالة وفاة.// انتهى //22:40ت م0263