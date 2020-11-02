القاهرة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 2 نوفمبر 2020 م واسأدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية، مما أسفر عن قتلى وإصابات بالعشرات.وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، تضامن مصر مع أفغانستان في هذا المُصاب الأليم، مجددةً رفضها لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.وأعربت مصر عن خالص تعازيها إلى حكومة وشعب أفغانستان، وأسر ضحايا هذا الهجوم الإرهابي، متمنية الشفاء للمُصابين.// انتهى //23:29ت م0271