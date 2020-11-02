أديس أبابا 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 2 نوفمبر 2020 م واسقتل عشرات الأشخاص على يد جماعة مٌسلحة في هجوم على منطقة ووليغا غرب إثيوبيا.وقال حاكم منطقة ووليغا إلياس أوميتا في تصريحات صحفية اليوم، أن المسلحين أحرقوا أكثر من 20 منزلاً، مما تسبب في نزوح نحو 750 ساكناً.وأفادت هيئة حقوق الإنسان الوطنية أن جماعة مسلحة تنشط في المنطقة قتلت 32 مدنياً على الأقل في مذبحة جرت نهاية الأسبوع، مضيفة أن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى.// انتهى //23:29ت م0272