سياسي / جماعة مُسلحة تقتل عشرات السكان غرب إثيوبيا
الاثنين 1442/3/16 هـ الموافق 2020/11/02 م واس
أديس أبابا 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 2 نوفمبر 2020 م واس
قتل عشرات الأشخاص على يد جماعة مٌسلحة في هجوم على منطقة ووليغا غرب إثيوبيا.
وقال حاكم منطقة ووليغا إلياس أوميتا في تصريحات صحفية اليوم، أن المسلحين أحرقوا أكثر من 20 منزلاً، مما تسبب في نزوح نحو 750 ساكناً.
وأفادت هيئة حقوق الإنسان الوطنية أن جماعة مسلحة تنشط في المنطقة قتلت 32 مدنياً على الأقل في مذبحة جرت نهاية الأسبوع، مضيفة أن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى.
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23:29ت م
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